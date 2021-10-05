İngiltere'deki akaryakıt krizinin perde arkası

İngiltere'de akaryakıt istasyonları ve market raflarında yaşanan kıtlığın perde arkasında 'ağır vasıta şoförü' arzındaki hızlı düşüş yatıyor.
Brexit'le İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışından sonra, AB ülkesi ağır vasıta şoförleri, ülkeye giremeyince ve üstüne Kovid-19 salgını kısıtlamaları eklenenince kriz kendini hissettirmeye başladı. Yılbaşı arifesinde tedarik zinciri kırılan İngiltere'deki ağır vasıta şoför sıkıntısı; İngiltere ekonomisine ilk olarak benzin istasyonlarında kuyruk, süpermarketlerde boş raflar ve kapalı restoranlar olarak yansıdı.
Diğer yandan Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), büyük nakliye firmalarının vergi yasası IR35´in yaşanan krizin ana nedeni olarak gördüğünü vurguladı.
100.000 ŞOFÖR AÇIĞI VAR
Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA), şoför azlığına dair rapor hazırlayarak pandemi sebebiyle şoför açığını 60 binin üzerinde tahmin ettiklerini ancak Brexit dahil birkaç faktörün birleşmesiyle hali hazırda ülkedeki ağır vasıta şoför açığının 100 bini bulduğunu belirtti.
Rapora göne, şoför açığına neden olan ana etkenlerden biri de Kovid-19 salgını. Birçok şoför salgın kısıtlamaları sebebiyle kendi ülkesine gitti ve büyük bir çoğunluğu ise İngiltere'ye geri dönmedi.
BÜYÜK NAKLİYE FİRMALARI: ANA SEBEP VERGİ YASASI IR35
Brexit sonrasında AB'den çıkan ve İngiltere'de çalışma ile yaşama şartları netlik kazanmayan birçok AB ülkesi şoförü de zorunlu olarak ülkesine dönmek zorunda kaldı. Raporda yer alan diğer etkenler ise, emekli olan ağır vasıta şoförleri ve ehliyet için gerekli mesleki sürüş testinin yetersizliği.
RHA ayrıca İngiltere'de hükümet tarafından gizli istihdamı vergilendirmek için tasarlanmış vergi yasası IR35´in, lojistik şirketlerinde kar marjını düşürdüğünü belirterek anket yapılan büyük nakliye şirketlerinin 'krizin ana sebebi olarak IR35 vergi yasasını' gördüğünü belirtti.
İNGİLİZ HÜKÜMETİ KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN NE YAPIYOR?
İngiltere hükümeti ise 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, 4 bin kişinin ağır vasıta sürücüsü olarak eğitileceğini, mesleki sürüş testlerinin 12 hafta içinde binli rakamlara yükseltileceğini, halihazırda ağır vasıta sürücü belgesine sahip tüm sürücülere sektöre geri dönmelerini teşvik eden yaklaşık 1 milyon mektup gönderileceğini ve 5 bin ağır vasıta sürücüsüne geçici vize verilebileceğini belirtti.
Ayrıca İngiliz ordusundan 200 kişinin benzin kıtlığının en yoğun yaşanan yerde bu hafta itibariyle göreve başlayacağı açıklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!