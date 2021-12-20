İngiltere'de yeni fotoğraf krizi

İngiltere yeni bir fotoğraf krizi ile çalkalanıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eşi ve 17 kişilik ekibinin bahçede şarap içip eğlendiği görüntüler büyük tepkiyle karşılandı.
Benzer haberleri Boris Johnson'ın inkar etmesi sonrası The Guardian'ın paylaştığı görüntülerin Mayıs 2020'de tam kapanma döneminde çekildiği belirtildi. Bu dönemde ülkede alınan COVID-19 önlemleri gereği ev hanesi dışından yalnızca bir kişi ile görüşülebiliyordu.
Başbakanlık Ofisi (10 Numara) tepkiler sonrası açıklama yayımlayarak ekibin bir iş toplantısında olduğunu belirtti. Açıklamada "Yaz aylarında iş görüşmeleri genellikle Downing Street bahçesinde gerçekleşmektedir. Downing Street Başbakan'ın konutu olduğu kadar aynı zamanda da iş yeridir. Başbakan Johnson'ın eşi de burada yaşamaktadır ve yasal olarak sık sık bahçeyi kullanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İşçi Partisi'nden Angela Rayner ise Boris Johnson'ın buluşmalar hakkında gerçeği acilen söylemesi gerektiğini belirtti ve görüntüler için "İngilizlerin yüzüne atılmış bir tokat" ifadesini kullandı.
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