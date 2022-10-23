İngiltere'de yeni başbakan adayları belli oluyor

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti: Yeni başbakan adayları belli oluyor - Son dakika haberleri

HABERTURK.COM / DHA

İngiltere'de 6 Eylül'de göreve gelen Başbakan Liz Truss'ın 20 Ekim'de istifa etmesinin ardından yeni başbakan adayları belli oluyor. 24 Ekim Pazartesi itibarıyla seçime katılacak liderler adaylıklarını resmi olarak açıklayacak.

Bir önceki seçimde ikinci ve üçüncü olan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt da seçimde yarışacak. Öte yandan, istifa ederek görevi bırakan eski Başbakan Boris Johnson'ın da tekrar aday olması bekleniyor.



BORIS JOHNSON'IN DÖNÜŞÜ Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümette birçok bakanın istifa etmesinin ardından oluşan yoğun baskıya boyun eğerek 7 Temmuz 2022'de istifa etmişti. Johnson'ın parlamentoda hala destekçileri bulunuyor. Johnson istifa konuşmasında görev süresince yaptıklarından gurur duyduğunu ifade etmişti. Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Chris Heaton Harris, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başbakanlık yarışına gireceğini söyledi.



SUNAK, ŞANSINI TEKRAR DENİYOR Johnson hükümetinde, Covid-19 salgını sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Rishi Sunak, başbakanlık yarışına tekrar gireceğini resmi olarak açıkladı. Boris Johnson'ın istifasının ardından yapılan seçimlerde Sunak, Muhafazakar Parti tarafından destek toplasa da seçimlerde Liz Truss'a kaybetti. İngiliz medyası, Sunak'ı bir önceki seçimde olduğu gibi favori gösteriyor.



PENNY MORDAUNT İÇİN İKİNCİ ŞANS Penny Mordaunt, resmi olarak adaylığını açıkladı. Son yapılan seçimde üçüncü olan Mordaunt'un bu sefer oy oranını artırıp artıramayacağı merak ediliyor. Mordaunt, Truss'ın hükümetinde Avam Kamarası Başkanlığı yaptı. Ayrıca Mordaunt 2019 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı görevini üstlenmiş ve ilk kadın Savunma Bakanı olmuştu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.