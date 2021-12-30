Taş ocağında bulundu... Beklediklerinden çok daha heyecan verici

İngiltere'nin güneybatısındaki Swindon kasabası yakınlarındaki bir taş ocağında Neandertal insanına ait taş aletleri ve beş mamutun kalıntıları ortaya çıkarıldı.
AA'nın CNN'den aktardığı haberine göre, iyi korunmuş mamut kalıntıları iki yetişkin, iki genç ve bir yavruya ait.
Ayrıca kalıntıların yanında bir Neandertal insanına ait balta ve hayvan postlarını temizlemek için kullanılan küçük çakmaktaşı kazıyıcısı bulundu.
SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK BUZUL ÇAĞI KEŞİFLERİNDEN
Neville ve Sally Hollingworth tarafından 2017'de Swindon taş ocağında balta ve bir miktar mamut kalıntısı bulunması ardından, aynı alanda 2019 ile 2021 yılları arasında da pek çok kazı yapıldı.
Kalıntıları İngiltere’nin son yıllardaki en büyük Buzul Çağı keşiflerinden biri olarak değerlendiren arkeologlar bu alanda ayrıca oldukça iyi korunmuş mamut dişleri, boz ayı, bozkır bizonu, tohumlar, polen, böceklerin narin kanatları ve tatlı su salyangozu kabuklarının kalıntılarını da buldu.
Bölgenin neden bu kadar çok mamut kalıntısına ev sahipliği yaptığı ve bunların Neandertaller tarafından düzenli olarak avlanıp avlanmadığı veya sadece temizlenip temizlenmediği konusunda araştırmalar devam ediyor.
Araştırmacılar, Neandertallerin Buzul Çağı'ndan önce İngiltere'de yaşadığını tahmin ediyor. Bu nedenle kalıntıların ülkede Buzul Çağı'nda ve öncesindeki hayata dair bulgular sunduğu kaydedildi.
Sally Hollingworth, yaptığı açıklamada, "Başlangıçta deniz fosilleri bulmayı umuyorduk, bunun yerine çok önemli bir şey bulmak gerçek bir heyecan oldu" dedi.
Neandertallerin kemikleri nasıl kesip işlediğini görmek için bazı kalıntılar analiz edilecek.
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