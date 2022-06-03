İngiltere'de tarihi kutlamalara damga vuran görüntü!

HABERTURK.COM

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı dün törenlerle kutlanırken, törene Elizabeth'in torunu Prens Louis damga vurdu.

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tören sonrasında askerleri selamlamak için ve uçuş gösterilerini izlemek için Buckingham Sarayı balkonuna çıktı. Kraliçe'ye balkonda tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Prens William, eşi Kate ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de eşlik etti.

Uçuş gösterilerinin gerçekleştiği 4 yaşındaki Prens Louis'in hareketleri ilgi çekti. Sıkılığı ya da sesten rahatsız olduğu düşünülen Prens Louis'in görüntüleri dünya basınına damga vurdu.

Diğer yandan, Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Düşes Meghan Markle ve adı bir cinsel taciz skandalına karışan Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Andrew yer almadı. Kutlamalar için yaşadıkları ABD'den İngiltere'ye gelen Prens Harry ve eşinin töreni izlediği belirtildi.