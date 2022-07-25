İngiltere'de sağlık çalışanı krizi!

HABERTURK.COM

İngiltere'de milletvekilleri tarafından hazırlanan rapora göre Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki (NHS) çalışan açığı kamu sağlığı için risk oluşturuyor. Ülkede milletvekilleri tarafından hazırlanan raporda, 12 binden fazla doktor, 50 binden fazla hemşire ve ebe açığı bulunduğu belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi, İngiltere'deki sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin, "tarihteki en büyük işgücü krizine" doğru hızla ilerlediğini söyledi.

Nuffield Trust tarafından komitenin raporuna uyarlanan yeni araştırma, İngiltere'de 12 bin doktora ve 50 binden fazla hemşire ve ebeye sahip olmadığını gösteriyor.

Rapora göre personel yetersizliği sebebiyle önümüzdeki on yılın başlarında sağlık hizmetlerinde 475 bin, sosyal bakımda 490 bin kişiye ihtiyaç duyulacak.

"BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR"

Raporu hazırlayan Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi’ne başkanlık eden Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, Eylül’de göreve başlaması gereken yeni başbakanın ilgilenmesi gereken öncelikli konulardan birinin sağlık sektöründeki açık olması gerektiğini söyleyerek, "NHS’te istikrarlı bir şekilde çalışan açığı olması hem sağlık çalışanları hem de hastalar için büyük bir risk oluşturuyor. Hükümetin bu sorunu aşmak için uzun vadeli bir planı olmaması da sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor" dedi.

Hükümet ise işgücünün büyüdüğünü ve NHS İngiltere'nin daha fazla personel istihdam etmek için uzun vadeli planlar hazırladığını bildirdi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.