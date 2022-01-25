Boris Johnson'a kötü haber

MET Polisi, Downing Street'te 'party gate' olarak da bilinen ve COVID-19 yasaklarının olduğu dönemde gerçekleşen "bir dizi etkinlik" hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Metropolitan Polis Teşkilatı Komiseri Cressida Dick Salı günü yaptığı açıklamada, "Downing Street (Başbakanlık Ofisi) ve Whitehall'da son iki yıldaki COVID-19 kurallarının olası ihlalleriyle ilgili olarak meydana gelen bir dizi olayın araştırıldığını doğrulayabilirim" açıklamasında bulundu.
JOHNSON'IN DOĞUM GÜNÜNDE DE PARTİ DÜZENLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 2020'deki ilk karantina sırasında da COVID-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığı iddia edilmişti. ITV'nin haberine göre, Başbakan'ın eşi Carrie Johnson, 19 Haziran 2020 öğleden sonra saat 14.00'ten hemen sonra sürpriz bir parti organize etmiş, Johnson da resmi ziyaretten döndükten sonra etkinliğe katılmıştı. Etkinliğe 30 kişinin katıldığı iddia edilse de Başbakanlık Ofisi iddiaları reddetmişti.
KISITLAMA DÖNEMİNDEKİ GİZLİ PARTİ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Johnson, İngiltere'deki sokağa çıkma yasağı döneminde bir dizi partiye katıldığı ve böylece kendi açıkladığı koronavirüs kurallarını ihlal ettiğine dair haberler üzerine istifa çağrılarıyla karşı karşıya.
Ülke basını, ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifası ile sonuçlanan Watergate skandalına gönderme yaparak krize "party gate" adını verdi.
Son olayla beraber, Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı 17'ye çıktı.
Johnson'ın daha önce de 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye katıldığı belirlenmişti. İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.
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