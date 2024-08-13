İngiltere'de ikiz 'pamuk tepeli' maymunlar dünyaya geldi
İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi, nesli tükenmekte olan ikiz pamuk tepeli maymunların dünyaya geldiğini duyurdu
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Chester Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamada, pamuk tepeli maymun Leo ve Treat adlı ikizlerin beş aylık hamileliğinin ardından dünyaya geldiği belirtildi.
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Açıklamada, “Alınlarından omuzlarına kadar uzanan ve tüylü bir pamuk topuna benzeyen beyaz kürklü yeleleri nedeniyle pamuk tepeli maymunlar olarak adlandırılan maymunların, benzersiz görünümleri onları hemen tanımanıza yardımcı oluyor.
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Sonuç olarak, tür, Uluslararası Doğa Koruma ve Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyanın en çok tehdit altındaki türlerinin yer aldığı Kırmızı Listesi'nde Kritik Tehlike Altında olarak listelenmiştir.
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Vahşi doğada yalnızca 2 bin tanesinin kaldığı tahmin edilmektedir ve bu da onları Dünya'daki en nadir primat türlerinden biri yapmaktadır” denildi.