Mutasyona uğrayan virüs hangi ülkelerde görüldü?

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Geçtiğimiz hafta İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türünün çıkmasının ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke yeni kısıtlamalar getirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu söylemiş, Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemişti. Bu açıklamalar tüm dünyada endişeye yol açmış, ülkeler bir biri ardında kısıtlama kararı almıştı. Peki İngiltere'deki mutasyon haberlerinin ardından hangi ülkelerde mutasyona uğramış virüs görüldü?

KANADA

İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) mutasyonu Kanada'ya da sıçradı. Kanada sağlık yetkilileri, Ontario eyaletinde 2 kişide yeni Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı. Ontario'da Başhekim Yardımcısı Dr. Barbara Yaffe, yeni türün Durham bölgesinde bir çiftte tespit edildiğini ve çiftin bilinen herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığını söyledi. Yaffe, halka mümkün olduğu kadar evde kalmaları ve eyalet çapındaki tedbirler de dahil olmak üzere tüm halk sağlığı tavsiyelerine uymaları çağrısında bulundu.

İTALYA

İtalya'da İngiltere kaynaklı koronavirüs mutasyonu vakaları artıyor. İngiltere ile hava trafiğini kapatan İtalya'da son aylarda İngiltere'den gelen kişilere uygulanan testlerin incelenmesinde farklı bölgelerde 12 yeni vaka daha tespit edildi.

İtalya'nın Ancona kentinde çarşamba günü 1 kişide İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonuna rastlanmıştı. Ateş şikayeti üzerine birkaç gün önce moleküler Covid-19 testi yapılan kişinin İngiltere bağlantılı teması olmadığı açıklanmıştı.

Öte yandan İtalya’da şu ana kadar 3 kişi de Covid-19 mutasyonuna rastlandığı belirtilmişti.

İSVEÇ

İsveç Sağlık Ajansı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'den İsveç'e gelen bir kişinin hastalandığı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testlerde virüsün mutasyonlu halinin tespit edildiği bildirildi.

İSPANYA

Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türünden, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu vakalardan birinin salı günü Londra'dan geldiği belirtilen açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, daha hızlı yayılan Kovid-19'un bu türüyle bağlantılı 3 şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.

FRANSA

Fransa Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık'ta İngiltere'den gelen kişide mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan 19 Aralık günü Tours kentine gelen Fransız, karantinaya alındı. SeMptom göstermeyen kişinin yapılan koronavirüs testi iki gün sonra pozitif çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı, bu kişide, mutasyona uğramış virüs tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki başka kişilerde de yeni türün görülebileceği belirtildi.

JAPONYA

Japonya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha hızlı yayılabilen" mutasyonunun ilk vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında karantinada tutulan ve İngiltere’ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıkladı.

Daha önce Kovid-19 tespit edilen yolcuların numunelerinin analiz edilmesi sonucu, taşıdıkları virüsün İngiltere’de tespit edilen Kovid-19 varyantı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Kovid-19’un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türünün tespit edildiği 5 kişiden 4'ünün "asemptomatik" ve yaşlarının 70'in altında olduğu kaydedildi.

LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü belirtti.

Bakan Hasan, 21 Aralık'tan gerçekleşen uçuşta yer alanlar başta olmak üzere İngiltere'den gelen tüm yolcuların koruyucu uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1353, vaka sayısının 165 bin 933 ve sağlığına kavuşanların sayısının 117 bin 311 olduğu bildirilmişti.

ALMANYA

Almanya’nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere'de rastlanan mutasyona uğraşmış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etti.

Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya'ya giriş yaptığı aktarıldı. Bakanlık, kadın hastanın evinde karantina alındığı ifade etti. Söz konusu hastaya Frankfurt Havalimanında yapılan ilk testin negatif çıktığı belirtilirken, İngiltere'den geldiği için mutasyon ihtimaline karşı karantinaya alındığı, daha sonra yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı. Hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.

SİNGAPUR

Singapur Sağlık Bakanlığı, ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüsün bir kişide görüldüğünü doğruladı.

İngiltere'den 6 Aralık'ta Singapur'a gelen kişi karantinaya alındıktan iki gün sonra koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu kişinin temas halinde olduğu kişilerin de karantinaya alındığı belirtilirken, karantina sonunda yapılan yeni testin sonucunun negatife döndüğü bildirildi.

İSRAİL

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik. Artık değiliz. Bu bilgi birkaç dakika önce laboratuvarlarımızdan geldi" diyerek mutasyonlu koronavirüs vakalarının İsrail'de de görüldüğünü duyurdu.

İsrail medyası, 4 kişide mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini bunların 3'ünün İngiltere'den geldiğini bildirdi.