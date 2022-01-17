İngiltere'de ıssız bir adanın pubını işletecek 'kral' ya da 'kraliçe' aranıyor
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İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Cumbria bölgesinin açıklarındaki ıssız Piel Adası'nda yer alan 300 yıllık The Ship Inn pubını işletecek olan 'kral' ya da 'kraliçe' aranıyor.
Adanın bağlı olduğu Barrow-in-Furness bölgesinin yerel yönetimi, pubın idaresini üstlenecek yeni kişinin aranmasına başlanıldığını duyurdu.
Sadece 20 hektarlık bir alan üzerinde olan adada 14. yüzyıldan kalma bir kale, kamp alanı ve The Ship Inn pubı bulunuyor.
Pubı ve adayı idare edecek olan kişi ya da kişiler, Nisan 2022'den itibaren 10 yıllık bir kira sözleşmesiyle yönetimi eline alabilecek.
Bu arayış, eski yöneticilerin adayı terk etmesinin ardından başladı.
Geleneğe göre pubın her yeni sahibi 'Piel Kralı' olarak adlandırılıyor; yapılan taç giyme töreninde yeni kral eski bir tahta oturtuluyor, yeni kaskı ve elinde kılıcı varken kralın başından aşağı alkol boca ediliyor.
Barrow yerel idaresinin başında bulunan Ann Thomson, Piel Adası'nın özel olduğunu belirterek başarılı olan adayın adanın bütün alanlarından sorumlu olacağını vurguladı.
Adaya nisan ve eylül ayları arasında kısa bir gemi yolculuğuyla ulaşılabiliyor.
Adanın turistlerle dolup taşan zamanları olsa da yeni kral ya da kraliçenin adanın ıssız olduğu dönemlerde yalnızlıkla da başa çıkması gerekecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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