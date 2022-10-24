Mordaunt, 'yüzde hesabıyla' alay konusu oldu

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 20 Ekim'de istifa etmesinin ardından ülkede yeni Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakanı belirleme yarışı devam ederken, eski Başbakan Boris Johnson’ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu.
Johnson yaptığı yazılı açıklamada, Muhafazakar Parti liderliğine bir kez daha aday olması gerektiğini öneren kişi sayısının kendisini şaşırttığını ifade ederek, aday olmak için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığını ve yarın adaylığını ortaya koyabileceğini aktardı.
Muhafazakar Parti içerisinde yapılacak seçimde başarılı olması ve cuma günü Başbakanlık Konutu’na dönebilmesi için çok iyi bir şansı olduğunu ifade eden Johnson, “Ancak son günlerde ne yazık ki bunun yapılacak doğru şey olmadığı sonucuna vardım. Parlamentoda birleşik bir parti olmadıkça etkili bir şekilde yönetemezsiniz” demişti.
Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt ile ortak bir noktada uzlaşamadıklarını aktaran Johnson, “Bu nedenle korkarım ki en iyisi adaylığımın devam etmesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Sunacak çok şeyim olduğuna inanıyorum ama korkarım bu doğru zaman değil" demişti.
EN GÜÇLÜ ADAY SUNAK, MORDAUNT 100 VEKİLE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Yeni parti lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Başbakanlığa aday isimlerin yarın yerel saatle 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
İngiltere medyasına göre, en güçlü aday olarak Sunak öne çıkıyor. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak’ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Mordaunt’ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.
MORDAUNT ALAY KONUSU OLDU
Johnson'ın adaylığını çekmesi ile beraber, henüz 100 vekile ulaşamayan Mordaunt'un çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Ancak Mordaunt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben de yarıştayım" dedi. Tek sorun, Mordaunt'un paylaşımındaki hataydı.
Mordaunt "Yeni anketler gösteriyor ki, partimiz için yeni bir başlangıç sunabilecek tek kişi benim" notuyla yaptığı paylaşımda Muhafazakar Parti içerisinde kendisine desteğin yüzde 77, Sunak'a olan desteğin ise yüzde 44 olduğunu belirtti. Ancak iki rakamın toplamı yüzde 101 oluyordu.
Mordaunt destekçileri bunun basit bir hata olduğunu öne sürerken, pek çok İngiliz paylaşımı alıntılayarak "Yüzde 100'ü bulamayan bir politikacının bir de ülkeyi yönettiğini düşünün" dedi.
Bugün iki ismin de adaya olabilmesi için yerel saatle 14.00'a kadar 100 vekile ulaşması bekleniyor.
TRUSS EN KISA SÜRE GÖREVDE KALAN BAŞBAKAN OLMUŞTU
Truss, İngiltere hükümetinde en kısa süre görevde kalan Başbakan olarak kayıtlara geçti. Truss, Johnson'ın Partygate skandalı sonrası 7 Temmuz'da istifa etmesinin ardından yapılan seçimlerle 6 Eylül'de Başbakan olarak atanmıştı.
Göreve geldiğinden bu yana 45 gün Başbakanlık görevini sürdüren Truss daha önce Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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