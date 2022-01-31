İngiltere bu iddiayı konuşuyor: U Dönüşü!

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İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanlarının aşı zorunluluğu uygulamasında son tarih yaklaşırken, bu zorunluluğun kaldırılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in pazartesi günü bu konuyu görüşmek için yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

"U DÖNÜŞÜ"

Sağlık çalışanlarına yönelik aşı zorunluluğun kaldırılmasına ilişkin iddialar ülke gündeminde geniş yer bulurken, The Daily Telegraph gazetesi haberi "U Dönüşü" başlığıyla verdi.

Sağlık çalışanlarına 1 Nisan'a kadar aşının zorunlu olması kararı alınmıştı, halen 80 bine yakın sağlık çalışanın aşısız olduğu biliniyor.

Geçen sene aşı zorunluluğu uygulamasının gelmesiyle 40 bine yakın kişi işini kaybetti.

PERSONEL SIKINTISI ETKİLİ OLDU

Öte yandan bu kararın hastanelerde yaşanan personel sıkıntısı sebebiyle düşünüldüğünün de altı çizildi.

Geçtiğimiz dönemde Londra'daki sağlık personeli sıkıntısı nedeniyle ordu göreve çağrılmış,

kentteki hastanelerde 40 askeri doktor ve 160 genel sağlık personelinin görev alacağı bildirilmişti.