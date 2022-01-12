Johnson'ın zor günü: Tüm sorulara cevap verecek!

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs ile mücadelede kısıtlamaların en sıkı olduğu dönemlerde Başbakanlık bahçesinde parti verdiği gerekçesiyle zor bir dönemden geçiyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, tüm bu iddialara ilişkin ilk kez kendisini Avam Kamarası'nda savunacak, tüm sorulara yanıt verecek.

Guardian gazetesi geçen ay Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de çekilen bir fotoğrafı yayımlamıştı. Fotoğrafta Boris Johnson, eşi ve 17 Başbakanlık personeliyle görülüyordu. Masalarda ise şarap şişeleri de vardı. Johnson ise parti düzenlemediklerini, katılımcıların bu sırada "çalıştıklarını, işleri hakkında konuştuklarını" söylemişti.

İSTİFA ÇAĞRILARI

Bu süreçte muhalefet milletvekilleri Johnson'ı istifaya çağırdı, Johnson'ın partisinden bazı milletvekilleri de 'eğer isterse istifa edebilir' dedi.

Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Michael Ellis ise istifa çağrılarına ilk yanıt veren kişi oldu. Ellis, "Başbakan Johnson hiçbir yere gitmiyor. Başbakan ülkede halkın güvenini korumaya devam ediyor" dedi.

HANE HALKI DIŞINDAKİLERLE BULUŞMAK YASAKTI

İngiliz ITV'nin elde ettiği bir elektronik postadaki davetiye, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de yapılan partiye ilişkin kanıt oldu.

E-postada şu ifadelere yer verildi;

"İnanılmaz derecede yoğun geçen bir dönemin ardından bu akşam 10 Numara'nın (Başbakanlık) bahçesinde güzel havanın tadını çıkarmanın ve sosyal mesafeli olarak bir şeyler içmenin iyi olacağını düşündük. Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin"

Johnson’ın sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Johnson daha önce de, resmi konutunda Covid kısıtlamalarına aykırı şekilde partiler organize ettiği ya da bu partileri önlemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.