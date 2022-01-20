İngiltere Başbakanı Johnson'a: Tanrı aşkına git

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Koronavirüs kısıtlamaları sürerken katıldığı partilerle başı dertte olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yöneltilen istifa çağrıları artıyor.

Son olarak kıdemli Muhafazakar milletvekili ve eski Brexit Bakanı David Davis, parlamentoda yaptığı konuşmada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Davis, "Başbakanı savunmak için haftalar aylar harcadım ama bunca yanlış adımdan sonra artık istifa etmeli" dedi.

Davis, Muhafazakar milletvekili Leo Amery’in 1940’ta Başbakan Neville Chamberlain'e söylediklerini alıntılayarak, "Sahip olduklarınla orada çok uzun süre oturdun. Tanrı aşkına, git." dedi.

JOHNSON'DAN İSTİFA SORUSUNA YANIT

Bir muhalefet milletvekili tarafından doğrudan istifa edip etmeyeceği sorulduğunda, Johnson "Hayır" dedi.

30 Muhafazakar Partili milletvekili, güven oylaması yapılması için dilekçe verdi. Johnson hakkında yürütülen soruşturma sonuçlanınca gerekli 54 sayının tamamlanabileceği düşünülüyor.

The Times'ın yaptığı bir analize göre, 58 Muhafazakar milletvekili başbakanı açıkça eleştirmişti.