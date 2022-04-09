Boris Johnson Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulunarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği buluşmayı 'Sürpriz' notuyla Twitter'da paylaştı.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı başkan yardımcısı da konuya ilişkin, "Şu anda Boris Johnson'ın Kiev'de Başkan Zelenskiy ile birebir görüşmesi başladı" açıklamasında bulundu ve başka detay vermekten kaçındı.

AB'NİN ÜST DÜZEY İSİMLERİ DE KİEV'E GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz gün de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkent Kiev'i ziyaret etmişti. Ursula von der Leyen ve Josep Borrel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de bir araya gelmişti.

Buluşmada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, Avrupa Birliği’ne girişin ilk adımı sayılan ve sorularla dolu anketi teslim etmiş, Zelenskiy ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini duyurmuştu.