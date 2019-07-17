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İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 19:21 | Güncelleme: Gündem
İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda İngilizce Öğretmenliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
BOĞAZİÇİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL3318457,75783
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL3491455,78815
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL4267448,17719
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL4495445,96706
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL5009441,57546
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  UOLP-SUNY New Paltz  %50 İnd.  DİL5087440,94468
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL5356438,65815
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞADEVLET ÜNİV.Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL6130432,97351
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL6397431,29668
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL6482430,71088
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL6671429,28817
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Atatürk Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL6914427,59092
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL7091426,54943
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Buca Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL7543423,59094
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL7874421,63495
GAZİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Gazi Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL7990420,9419
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL8266419,24015
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL8323418,94381
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL8512417,97777
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL8769416,52274
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL8835416,20737
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL9107414,4055
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL9235413,61136
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL9257413,48696
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL9384412,68142
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL9732410,83347
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL10095408,90851
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt.    DİL10208408,29884
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL10567406,22452
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL11393401,96365
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL11476401,55714
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL11690400,60206
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL12069398,5583
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Necatibey Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL12419396,78135
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL12450396,65578
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %75 İnd.    DİL12568396,07736
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL12712395,37098
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %75 İnd.    DİL12839394,67973
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL13554391,30228
TRABZON ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fatih Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL13606391,02249
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL13759390,40314
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL13938389,70534
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %75 İnd.    DİL14009389,34472
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL14113388,87688
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL14232388,23154
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL14505386,97591
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %75 İnd.    DİL14634386,38319
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL14720386,04876
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL15059384,50603
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL15085384,34113
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. DİL15182383,89233
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL15283383,39562
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  Burslu   DİL15922380,52142
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL16023380,09963
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL16173379,3858
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gaziantep Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL16381378,53577
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL16485378,11015
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL16592377,61962
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL16704377,11743
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ziya Gökalp Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL17266374,6794
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL17270374,64394
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)İngilizce Öğrt. İNG.  %75 İnd.   DİL17289374,54923
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL17357374,21331
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL18060371,23083
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL18317370,16519
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL18348370,03356
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL19183366,65434
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Kazım Karabekir Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL19353365,90307
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  Burslu   DİL19876363,82111
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL20673360,5056
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL20916359,47289
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Bayburt Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.    DİL21932355,29453
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL21975355,07846
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL22565352,61388
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL22582352,55869
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.    DİL22723351,95363
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngilizce Öğrt. %75 İnd.    DİL23612348,55076
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL24650344,3799
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL25239342,26614
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL25444341,53555
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL26861335,87399
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  Burslu   DİL27380333,95219
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL27799332,34468
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL27900331,93424
GİRNE ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL29080327,62248
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL29396326,50642
ÇAĞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL30162323,7851
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  UOLP-SUNY New Paltz  Ücretli  DİL30277323,36083
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL31029320,68864
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL31436319,07915
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL31792317,81145
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. Burslu    DİL32205316,44563
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Burslu   DİL32882314,10169
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL32963313,85357
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL35672304,33976
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %25 İnd.   DİL35676304,32547
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  %75 İnd.   DİL36652300,96693
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %25 İnd.   DİL36759300,61894
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  %50 İnd.   DİL42566282,00511
MEF ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL42904280,98711
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİL44741275,63648
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %25 İnd.   DİL46690269,96004
İSTANBUL OKAN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL48701264,26913
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  %75 İnd.   DİL48717264,22347
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %25 İnd.   DİL48835263,88077
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %75 İnd.   DİL52170254,42472
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %75 İnd.   DİL53601250,7757
BİRUNİ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL54940247,55846
MALTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %25 İnd.   DİL55586245,8954
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Ücretli   DİL57772240,58838
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  UOLP-SUNY Cortland  Ücretli  DİL58088239,86179
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Ücretli   DİL63100227,78205
UFUK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. %25 İnd.    DİL64724222,49009
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. Ücretli    DİL64798222,16064
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL65747215,49342
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.İngilizce Öğrt. Ücretli    DİL------
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİL------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Ücretli   DİL------
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  Ücretli   DİL------
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Ücretli   DİL------
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Ücretli   DİL------
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %25 İnd.   DİL------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.İngilizce Öğrt. Ücretli    DİL------
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.İngilizce Öğrt. %25 İnd.    DİL------
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Eğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Ücretli   DİLDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEğitim Fak.İngilizce Öğrt. %75 İnd.    DİLDolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  Ücretli   DİLDolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİV. KIBRISDr. Fazıl Küçük Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  Ücretli   DİLDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISAtatürk Eğitim Fak.İngilizce Öğrt.-ELT İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
GİRNE ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. %50 İnd.    DİLDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. KIBRISEğitim Bilimleri Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
ADA KENT ÜNİV. KIBRISEğitim Fak.İngilizce Öğrt. İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı

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