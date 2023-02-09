Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İngilizce ayların isimleri: İngilizce ayların yazılışları ve Türkçe okunuşları

Köklü bir geçmişe sahip olan aylar, eski çağlardan bu yana zamanın verimli bir şekilde kullanılmasına ve aynı zamanda hayatın kolaylaşmasına olanak sağlar. Ayların takvimde oluşturduğu sıra dikkate alınarak birçok hesaplama da kolayca yapılır. Örneğin; bayramların hangi aya denk geldiği, kaç gün süreceği, okulların hangi gün tatile gireceği ya da ne zaman başlayacağı gibi önemli zamanların hesaplamasını mümkün kılar.

Giriş: 09.02.2023 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
İngilizce ayların isimleri: İngilizce ayların yazılışları ve Türkçe okunuşları
HABERTURK.COM

Her dilde farklı yazılış ve okunuşlara sahip olan aylar, en çok İngilizce dilinde merak edilir. İngilizce ayların isimleri, özellikle öğrencilerin ve yeni İngilizce öğrenen kişilerin araştırma konularından biridir. Peki, İngilizce ay isimleri nelerdir ve nasıl telaffuz edilir? Tüm detaylar içeriğimizin devamında…

İngilizce Aylar

İngilizce, dünyanın ortak dili olarak kabul edilir ve en çok konuşulan dillerin başında gelir. Her dilde olduğu gibi kendi kuralları çerçevesinde öğrenilmesi gereken İngilizcede kelimelerin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklıdır. Harflerin telaffuzu her kelime grubuna göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle dikkat gerektiren ve sağlam temeller ile öğrenilmesi gereken bir dil olarak karşımıza çıkar. İngilizce aylar yazılışı ve Türkçe karşılığı ise şöyledir:

  • January: Ocak
  • February: Şubat
  • March: Mart
  • April: Nisan
  • May: Mayıs
  • June: Haziran
  • July: Temmuz
  • August: Ağustos
  • September: Eylül
  • October: Ekim
  • November: Kasım
  • December: Aralık

İngilizce ayların kısaltılmış halleri de bulunmaktadır.

  • January: Jan
  • February: Feb
  • March: Mar
  • April: Apr
  • May
  • June
  • July
  • August: Aug
  • September: Sep
  • October: Oct
  • November: Nov
  • December: Dec

İngilizce Aylar Türkçe Okunuşu

İngilizce, yazılışı ve okunuşu farklı bir dildir. Bu nedenle zor bir dil olduğu düşünülse de dilin kendine özgü kalıp ve kurallarına dikkat edildiğinde kolayca öğrenilebilmektedir. Diğer yandan İngilizce kelimelerin ve harflerin telaffuzları her dilde farklılık göstermektedir. Bu durumu Türkçede görmek de mümkündür. İngilizce aylar Türkçe okunuşu ise şöyledir:

  • January: Ce-nu-e-ri
  • February: Feb-ru-e-ri
  • March: Març
  • April: Ep-rıl
  • May: Mey
  • June: Cun
  • July: Cu-lay
  • August: Ou-gıst
  • September: Sep-tem-bır
  • October: Ok-to-bır
  • November: No-vem-bır
  • December: Di-sem-bır

İngilizce Ay İsimlerinin Anlamı

İngilizcede her ayın farklı bir anlamı ve kullanılma nedeni vardır. Ayların bazıları tarihin tozlu sayfalarında yerini almış önemli kişilerin isimleri ile anılırlar. Örneğin; ağustos ayının İngilizce karşılığı olan August, ismini Roma İmparatoru August’tan almıştır. Aynı durum temmuz ayı için de geçerlidir. İngilizce aylardan biri olan July, ismini Jül Sezar’ın ailesinden almaktadır. İngilizce ayların bazılarına ise Roma tanrılarının isimleri verilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü nedir?
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü nedir?
Depremin merkezinde son durum!
Depremin merkezinde son durum!
Ara tatil için geldikleri memleketleri Hatay'da can verdiler
Ara tatil için geldikleri memleketleri Hatay'da can verdiler
Kahramanmaraş depremi: Hangi ülke, ne kadar yardım personeli gönderiyor?
Kahramanmaraş depremi: Hangi ülke, ne kadar yardım personeli gönderiyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.