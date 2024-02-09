İstanbul'da olay, 1 Şubat günü saat 15.30 sıralarında, Kartal'daki Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi.

KATİL ZANLISI ÖĞRETMENİ RAHATSIZ EDİYORMUŞ

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa G'nin, Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öne sürülmüştü.