İngiliz turistler 4 ay sonra yeniden Antalya'da

İngiltere'nin East Midlands kentindeki havalimanından kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15'te Antalya Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen turistler, termal kameralardan geçip, pasaport işlemlerini tamamladı. AA'nın haberine göre; salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere geçti. İngiliz turistlerin mutlu oldukları gözlendi.

İngiltere'den bu gece Antalya'ya 500 civarında turistin gelmesi bekleniyor.