İngiliz The Sun Gazetesi, Prens Harry'den özür diledi

Ayrıca Prens Harry’nin telefonunun hacklenmesi ve kişisel bilgilerinin kötüye kullanılması sonucu yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını belirten NGN, bu durumun gençlik yıllarında; Prens Harry’nin hayatına, arkadaşlıklarına ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul etti.