TOM WILKINSON HAKKINDA

Toplamda 130'dan fazla film ve TV yapımında yer alan Tom Wilkinson, 1995 yapımı 'Sense and Sensibility' ve 2013 yapımı 'Belle' gibi dönem dramalarında olduğu kadar, 1998'de Jackie Chan'in karşısında Rush Hour ya da 2008'de Guy Ritchie'nin 'RocknRolla'sı gibi filmlerde suç dehalarını canlandırırken de çok başarılı performanslar sergiledi.

Ayrıca 2008 yapımı mini dizi 'John Adams'ta ABD'li politik figür 'Benjamin Franklin'i canlandırarak Emmy ödülü ve The Kennedys'te John F Kennedy'nin babası 'Joe' rolüyle Emmy adaylığı kazandı. 2014'te Selma filminde Başkan Lyndon B Johnson'ı canlandırdı ve 'The Grand Budapest Hotel' ve 'Girl with a Pearl Earring' filmlerinde rol aldı.