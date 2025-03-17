İngiliz - Amerikan Cocker Spaniel Köpekleri

Cocker türü köpekler, tüylü sevimli görüntüleri, uzun kulakları ve özellikle masum bakışlarıyla pek çok kişinin kalbini fethetmişlerdir. Önceden avcılık amacıyla kullanılan Cocker’lar, özellikle kuş avı konusunda usta olarak tanınırlardı. Bugün tüm dünyada popüler hale gelen Cocker cinsi köpeklerin nasıl ortaya çıktığına ve türlerine göz atalım… Cocker kelimesini isim olarak almaları, çulluk avlamak için kullanıldıklarından kaynaklanır. Coocker köpeklerin anavatanı, İngiltere olarak bilinse de aslında Golden türünün ufak bir cinsi olan bu köpekler, Cocker Spaniel isminden de tahmin edileceği üzere İspanya kökenlidir. Daha sonra İngiltere’ye giden köpeklerin farklı cinslerle bir araya getirilmesi sonucunda da Cockler’ların iki yeni türü ortaya çıkmıştır. İngiltere’den Amerika’ya 1800’lü senelerde gelen İngiliz Cocker’lar, Amerikan Cocker Spaniel köpeklerinin ortaya çıkmasının sağlamıştır. İngiliz Cocker ve Amerikan Cocker olarak karşımıza çıkan bu köpek türleri arasında iklime bağlı olarak bazı değişiklikler meydana gelmiştir. İngiliz Cocker ve Amerikan Cocker arasındaki temel farklar gözle görülür hale gelmeye başladığında, bu köpekleri iki ayrı tür olarak isimlendirmeye karar vermişlerdir. Peki daha detaylı bakacak olursak, iki türün arasındaki farklar neler?

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İngiliz Cocker Spaniel Cocker ile Amerikan Spaniel Cocker ırkının arasındaki bazı fiziksel farklar;

- Amerikan Spaniel Cocker’ın tüyleri, İngiliz Cocker Spaniel Cocker ırkının tüylerine göre daha kısadır.

- Amerikan Spaniel Cocker’ların bacakları, İngiliz Spaniel Cocker’ların bacaklarına göre daha kısadır.

- Amerikan Spaniel Cocker’ların kulakları, İngiliz Spaniel Cocker ırkının kulaklarına göre daha küçüktür.

- Amerikan Spaniel Cocker’ların burunları, İngiliz Spaniel Cocker’ların burunlarına göre daha küçük ve küt biçimdedir.

Uzun kulaklı köpek cinslerinden biri olan Cocker’ları en sevimli yapan nedenlerden biri de uzun kulakları… İngiliz ve Amerikan olmak üzere iki türü olan Cocker cinsi köpeklerle ilgili bazı sorular merak ediliyor. Evde köpek beslemek isteyenlerin seçimleri, Cocker Spaniel cinsi köpeklerden yana ise; Amerikan Cocker tüy döker mi, Amerikan Cocker özellikleri nelerdir gibi soruların cevapları merak edilmektedir. İngiliz yavru Cocker ırkı sahiplenmek isteyenler de benzer konuları merak ederler. O halde Cocker cinsi köpeklerin özelliklerini sıralayalım.

İngiliz - Amerikan Cocker Spaniel Köpek Özellikleri ve Bakımı

İngiliz ve Amerikan Cocker Spanil cinsi bu iki köpekle ilgili genel bilgilere ve aralarındaki farklara yer verdik. Şimdi ise merak edenler ve sahiplenmek isteyenler için bu iki ırkın fiziksel ve karakteristik özelliklerine bakalım… - Orta irilikte olan bir ırktır.

- Beden yapıları sağlam, kompakt ve oranlıdır.

- Güçlü bir boyun yapıları vardır.

- Tüyleri çift katmanlı, sık, orta uzunlukta ve ipeksi bir yapıdadır. Bazılarının tüy yapıları düzken, bazıları ise dalgalı tüylere sahip olurlar.

- Çift katmanlı kürkleri olduğu için soğuk havaya karşı dirençlidirler.

- Kürk renkleri kahverengi, sarı, beyaz, siyah, bej, kızıl ve tarçın rengi tonlarındadır.

- Gözleri oval bir yapıda ve orta büyüklüktedir. Gözlerinin rengi ise ela ve kahverengidir.

- Bakışlarıyla dikkat çekerler.

- Kulakları uzundur.

- Avcı köpekler olarak bilinirler.

- Sevecen, sosyal, dost canlısı ve sadıktırlar.

- Diğer evcil hayvanlara iyi davranırlar.

- Çok fazla havlamazlar.

- Oldukça zekidirler.

- Kolay eğitilebilirler.

- Enerjik ve oyunculardır.

- Apartman hayatına uyumludurlar. İngiliz Cocker ve Amerikan Cocker cinsi köpeklerin farklarından bahsettikten sonra iki grubun da sahip olduğu genel özellikleri sıraladık. İngiliz yavru cocker ırkı ya da ufak bir Amerikan Cocker sahiplenmek isteyenlerin en ilgi duydukları konu ise bu köpeklerin bakımı oluyor. Bir köpeği sahipleneceğiniz zaman öncelikle özelliklerini ve ardından olası sağlık sorunlarını ve genetik yatkınlarını bilmek gerekir. Tüm bu bilgiler çerçevesinde köpeğin bakımı konusunda sağlıklı bir yol izlemeniz mümkün olur. O nedenle öncelikle Cocker Spaniel ırkının yaşayabileceği olası sağlık sorunlarından söz edelim. Genel anlamda sağlıklı bir ırk olsalar da elbette bazı hastalıklara karşı genetik yatkınlıkları var. Bu hastalıklar; kalça displazisi, glokom, katarakt, retinal displazi, kulak enfeksiyonları ve bazı cilt sorunlarıdır. Bahsettiğimiz hastalıklara karşı dirençli olabilmeleri için düzenli tüy bakımı, göz ve kulak temizliği, doğru bir beslenme, günlük egzersiz, sağlık kontrolü ve sevgi yeterli olacaktır. Tüylerinin haftada birkaç kere fırçalanması gerekir. Az önce bahsettiğimiz kulak enfeksiyonu yatkınlığı ise uzun kulaklı köpek cinsinden oldukları için ortaya çıkar. Bu nedenle kulak temizliğinin düzenli yapılması, olmazsa olmazlardandır. Günlük yürüyüş ve egzersizler onun için yeterlidir. Zeki oldukları için zihinsel aktivite içeren oyunlardan keyif aldıklarını söyleyebiliriz. Hareketli ve avcı bir köpek türünden olduklarından dolayı yürüyüş sırasında tasmalı olmaları gerekir. Arada ödüllendirme yoluna gidilmesi, eğitimi açısından hız kazanmanızı sağlar ve günlük hayatta da onu mutlu eder. Mama seçimi de oldukça önemlidir… Tercih edeceğiniz mamaların kaliteli olması ve köpeğinizin enerji seviyesine uygun olması gerekir. Günde iki öğün beslenmede ,1 -2 ölçek kuru mama miktarı önerilse de bu konuda veterinere danışmanız faydalı olur.

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