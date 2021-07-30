Brighton kedi katiline 5 yıl hapis

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54 yaşındaki Steven Bouquet, Londra'nın güneyindeki Brighton'da 2018-2019 tarihleri diliminde dokuzu ölümcül olmak üzere 16 kediye saldırmaktan hapis cezasına çarptırıldı.

Ölen kedilerden birinin sahibinin güvenlik kamerasına yakalanan Bouquet, saldırıyı yalanlarken savcılar, adamın telefonda ölü bir kedinin fotoğrafının bulunduğunu ve evinde yapılan aramalarda üzerinde kedi kanı ve Bouquet'in DNA’sının tespit edildiği bıçağın bulunduğunu söyledi.

Halka açık bir yerde bıçak bulundurmaktan ve kedilere 16 kez cezai zarar vermekten yargılandıktan sonra suçlu bulunan Bouquet, beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

AP'nin aktarmış olduğu haberde, Bouquet'in cezasını çekmeden önce bazı kedi sahipleri mahkemeye cinayetlerin etkisini anlatırken, cinayetlerin aile hayatını tam kalbinden vurduğunu ve cinayetin zalimce ve amansız olduğu ifade edildi.

Kraliyet Savcılık Servisi Savcısı Jayne Cioffi, Brighton’un kedi katili olarak bilinen saldırganın öldürdüğü hayvanların, ‘‘her birine korkunç acılar yaşatmakla kalmamış aynı zamanda sahiplerine gerçek bir travma yaşatmıştır.’’ ifadelerini kullandı.