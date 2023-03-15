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ING EMEKLİ PROMOSYON 2023 | ING Bank emekli promosyon ücretleri güncellendi! ING Bank ne kadar emekli promosyon veriyor?

ING Bank EYT emekli promosyon kampanyası

ING Bank emekli promosyon kampanyası güncellendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile gözler banka promosyon ödemelerine çevrildi. 2 milyondan daha fazla kişiyi ilgileren EYT düzenlemesi ile promosyon ücretleri güncellenen bankalardan biri de Vakıfbank oldu. ING Bank güncel emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde derledik. İşte 2023 ING Bank EYT emekli promosyon ücreti...

Giriş: 15.03.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli banka promosyon ödemeleri merak ediliyor. ING Bank EYT emekli promosyon ödemeleri güncellenmesiyle kampanyanın yeni detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, ING Bank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte güncel ING Bank emekli promosyon kampanyası detayları...

  • ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ 

    ING'den 10.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı:

    Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz;

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL, 

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL, 

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

    10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. 

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. 

    Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. 

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 8.500 TL nakit promosyon ödenir. 

    Kampanya  13 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. 

     

  • Emekli Maaşımı Nasıl ING'ye Taşırım?

    Şubeye gelmeden, e-Devlet’ten de banka değişikliği işlemi gerçekleştirebilirsiniz. PTT’den alınan şifre ile e-devlet’e girerek buradaki işlem adımları takip edilmelidir. ING Şubelerine giderek sadece nüfus cüzdanıyla emekli maaşınızı ING’ye taşıyabilirsiniz.

  • *Banka promosyon ödemeleri 15 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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