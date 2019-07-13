13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halk tarafından çok önemli bir hastalık olarak görülmese de influenza (grip),dünyada yaklaşık 500 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Peki influenza (grip) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte influenza (grip) hakkında bilinmeyenler...
İNFLUENZA NEDİR?
İnfluenza ya da bilinen adıyla grip, solunum yollarını enfekte eden, akut viral enfeksiyondur. Soğuk algınlığı gibi bir diğer solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaştırıldığında daha ağır geçirilir.
İnfluenza enfeksiyonunun, A, B ve C olmak üzere üç türü vardır. En sık olarak influenza A ve B görülür.
İNFLUENZA NASIL BULAŞIR?
İnfluenza A ve B çok bulaşıcıdır. Virüsler, grip olan kişinin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sonucu havaya saçılan damlacıkların solunması ile, virüs bulaşmış yüzeye temas sonucu ya da eller aracılığıyla kişiden kişiye bulaşır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak, bir metre çapındaki alan için temas olarak kabul edilir. Virüsler, bulaştıkları yerde 2 ila 8 saat canlı kalabilirler.
İNFLUENZA BELİRTİLERİ
İNFLUENZA TEDAVİSİ
Tedavi için influenza virüsüne direkt etkili dört antiviral ilaç (Amantadin, Rimantadin, Zanamivir, Oseltamivir) bulunmaktadır. Zanamivir ve oseltamivir grip tedavisinde diğerlerine göre etkilerinin fazla olması, direnç geliştirme ihtimallerinin ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Bu ilaçlar, hastalık başladıktan sonraki ilk 48 saat içinde (Hatta ilk 24 saat içinde daha etkili) alınırsa etkili olmaktadır. Ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar, burun akıntısını ve tıkanıklığını giderici ilaçların kullanılması, yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. Ayrıyeten eller sık sık yıkanmalıdır. Antibiyotikler, influenza virüsüne karşı etkili olmadıkları için kullanılmamalıdır.
KİMLERE GRİP AŞISI YAPILMALI?
grip aşısı yapılması kesinlikle önerilmektedir.
İNFLUENZADAN KORUNMA YOLLARI
En etkili yol grip aşısı olmaktır.
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