        İnegöl'de yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        İnegöl'de yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu

        Bursa İnegöl'de yabancı uyruklu bir kişi, oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu. Durumu ihbar eden arkadaşlarının ise polis gelmeden adresten ayrıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 01:41 Güncelleme: 15.10.2025 - 01:46
        İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın en üst katında saat 20.30 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi, kaldığı dairede arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu kişinin saatler önce hayatını kaybettiği tespit edildi. İddiaya göre, olayı ihbar eden arkadaşlarının ise polis gelmeden adresten ayrıldığı öğrenildi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
        #Son dakika haberler
