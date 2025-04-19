İnegöl'de trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı
Bursa İnegöl'de polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis memuru A.D. (33) idaresindeki polis aracı ile Gürkan B. (33) yönetimindeki hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak'ta çarpıştı.
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
Kazada, polis aracının sürücüsü ve yanındaki diğer polis memuru M.A.A. (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.