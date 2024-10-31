İnegöl'de nefes borusuna üzüm kaçan bebeğin durumu ağır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna üzüm kaçan ve hastanede tedaviye alınan 10 aylık Tuna bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ve Vedat E. (32) çiftinin 10 aylık bebekleri Tuna E, üzüm yerken aniden nefessiz kalıp yere düştü. Aile, durumu fark ettikten sonra bebeği özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
ÜZÜM TANESİ SAĞLIK EKİPLERİNCE ÇIKARILDI
DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahalesiyle boğazındaki üzüm tanesi çıkarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
TALİHSİZ BEBEĞİN DURUMU AĞIR
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.