İnegöl'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında; ilçe merkezinde saklanan kaçak göçmenlerin bilgisine ulaşıldı.
Fiziki takip başlatan polis ekipleri, kaçak göçmenlerin yaşadığı adresleri belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı.
DHA'nın haberine göre; çok sayıda adrese yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanıp gözaltına alındı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürülen 23 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.