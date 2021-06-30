İncil´in yazıldığına inanılan bazilikada kazılar başlıyor

İzmir Selçuk Efes Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı 2021 sezonu kazı çalışmalarının 4 Temmuz'da başlayacağı bildirildi
Kazı çalışmaları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi´nden kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mimaroğlu´nun başkanlığında, İstanbul Gelişim Üniversitesi´nden Fırat Baranaydın başkan yardımcılığında devam edecek.
İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi´nden de uzman araştırmacıların katılacağı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak.
"BULGULARIN ARKEOLOJİ DÜNYASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAĞINA İNANIYORUZ"
Başlayacak kazılar hakkında konuşan Kazı Başkan Yardımcısı Fırat Baranaydın, "Bir diğer çalışma alanı ise Büyük İskender´in Komutanlarının yaptırdığı sur duvarlarında gerçekleşecek. Sezon içerisinde elde edilecek bulguların arkeoloji dünyasına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Efes ve bileşeni olan Ayasuluk Tepesi ülkemizin en önemli turizm destinasyonu alanlarındandır. Burada gerçekleşecek kazılar ve restorasyonlar alanın çekiciliğini arttırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
2021 kazı çalışmaları İncil Yazarı Aziz Yuhanna´nın İncil´i yazdığına inanılan yerde yapılan bazilikada, Aziz Yuhanna´nın mezar anıtının da bulunduğu Ayasofya ile çağdaş kilisenin çevresinde ve içinde yapılacak.
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