İnci Türkay kimdir?

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnci Türkay, 24 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken orayı bırakıp geçtiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Konsevatuar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan"
İNCİ TÜRKAY'IN HAYATI
Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Konsevatuar eğitimininin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.İlk olarak 2001 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği ve Levent Kazak ’ın senaryosunu yazdığı “Dünya Varmış” dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı “İki Oda Bir Sinan” dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı “Sihirli Annem” dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, “Duma Duma Dum” adlı programında sunuculuğunu yaptı. Sihirli Annemden sonra bir süre sessiz kaldı. 2009 Yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu “Teyzanne” dizisinde oynadı ama reyting kurbanı olan dizi "6.Bölüm"de final bile yapmadan yayından kaldırıldı. Onun ardından “Şahane Çocuklar” adlı Kanal 1 de yayımlanan programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'in kapanması nedeniyle programda bitti. 2010 da Kanal D'de yayımlanan “Cuma'ya Kalsa” adlı dizide başrol oyuncusu olarak "Şebnem" karakterini oynadı ve dizi 12. bölümde reyting kurbanı oldu. Ardından “Sihirli Annem” dizisinin kadrosuna tekrar seçildi ve dizi yoğun istek üzerine 2011 tarihinde yeniden başladı. Aynı yıl Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyilerini belirlediği ödül töreninde Betüş karakteriyle "en sevilen dizi kahramanı" seçildi. 2012 yılında Sihirli Annem dizisi bittikten sonra TRT Çocuk'ta yayınlanan “Köstebekgiller” dizisinde oynamaya başladı. Dizi şu anda halen devam etmektedir.
Siyah adında bir köpeği vardır. 2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlenmiştir. Ali adında bir oğlu vardır. 2009 yılının başında Tayga Toys adında, tamamen tahtadan, geri dönüşümlü, bitkisel boyalarla renklendirilmiş oyuncaklardan oluşan bir oyuncakçı açmıştır. 2009 yılında eşinden boşanmıştır. Ayrıca, 2000 yılında Sylvia adlı oyun ile katıldığı Tiyatro İstanbul'da birçok oyunda oynamıştır.
Filmografi
2013 Arkadaşım Max Suna 7 Haziran 2013 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.
2013 Kızım İçin Banu 6 Aralık 2013 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.
2015 Köstebekgiller: Perili Orman Ceyda 23 Ocak 2015 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.
2016 Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı Ceyda 22 Ocak 2016 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.
Televizyon
1993 Ferhunde Hanımlar Çocuk bakıcısı
2001 Dünya Varmış Hülya
2002 İki Oda Bir Sinan Aslı
2003–2006 Sihirli Annem Betüş Baş rol
2009 Teyzanne Eda - Zehra Baş rol
2010 Cuma'ya Kalsa Şebnem
2011–2012 Sihirli Annem Betüş Baş rol
2012–2014 Köstebekgiller Ceyda Yinelenen karakter
2016 Rengarenk Zerrin
Tiyatro
Çılgın Ruh : Noel Coward - Tiyatro İstanbul - 2009
İhtiras : John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003
Tuhaf Bir Çift : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2001
Sylvia : A.R.Gurne - Tiyatro İstanbul - 2000
Ödülleri
Yıl Ödül Kategori Adaylık çalışması Sonuç
2000 Afife Tiyatro Ödülleri Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülünü Kazandı
2000 Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri Jüri Özendirme Ödülünü Kazandı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!