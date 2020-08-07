İnci Tozu; içerisinde cilt için uygun olan bioaktif molekülleri barındırmaktadır. Doğal ve mineralli yapısından dolayı cilt sıkılaştırma, hücreleri canlandırma ve yenileme, kırışıklıkları giderme özelliğine sahiptir. Maske içeriğinde kullanılması cildi gerginleştirerek kırışıklıkları azalttığı, cilt problemlerini hafiflettiği ve cildin yapısını hızla onardığı kanıtlanmıştır.

İnci tozu maske tarifleri

İnci Tozu Maskesi 1 ; 2 çay kaşığı inci tozunu ile 1 yemek kaşığı yumurta akını karıştırın. Karışım kar beyazı kıvamına gelene kadar devam edin ve öncesinde temizlediğiniz cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

; 2 çay kaşığı inci tozunu ile 1 yemek kaşığı yumurta akını karıştırın. Karışım kar beyazı kıvamına gelene kadar devam edin ve öncesinde temizlediğiniz cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. İnci Tozu Maskesi 2; 1 çay kaşığı inci tozu ve 1 tatlı kaşığı sütü yoğun bir kıvama gelene kadar karıştırın. Temiz cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Düzenli olarak 6 hafta boyunca haftada 1 kere uygulayın. Gözenekleri sıkılaştırarak, sivilce oluşumunun engellenmesine fayda sağlamaktadır.

Eğer maske uygulamasından sonra dışarı çıkacaksanız ve makyaj yapmayı düşünüyorsanız, inci tozunun cilt tarafından emilmesi için 30 dakika bekleyin. Sonrasında uygulayın.