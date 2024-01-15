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        Haberler Televizyon İnci Taneleri ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün yayınlanacak? İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

        İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

        İnci Taneleri dizisi yayın tarihi gündemdeki yerini aldı. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapıldı. Fragmanların yayınlanmasıyla İnci Taneleri konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı diziye dair "İnci Taneleri ne zaman başlayacak?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncu kadrosu ile konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 17:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:37
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        • 1

          Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri'nin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Erdoğan'ın ayrıca Azem karakterine hayat verdiği İnci Taneleri dizisi yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini anlatıyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte, Kanal D dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler...

        • 2

          İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı ve hangi gün yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Fragmanlarda 'Yakında' ekranlara geleceği belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

        • 3

          İNCİ TANELERİ KONUSU

          Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...

        • 4

          İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

          BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

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        Terazi
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