Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai'nin oyuncu kadrosunda yer İnci Şen kimdir? ve kaç yaşında gibi sorular merak edilmeye başladı. İşte 1 Ocak 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu İnci Şen'in hayatına dair merak edilenler...

İnci Şen - Nigar Katarcı Kimdir?

1 Ocak 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu İnci Şen, babası tarafından aslen Adanalıdır. 66 yaşındaki başarılı oyuncu, Oğlak burcu. Türk tiyatro ve sinemasının efsane oyuncularından olan Ali Şen’in 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen İnci Şen, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Diğer taraftan, Şener Şen'in yeğeni olan Aslı Süme Efeoğlu'nun, İnci Şen'in kızı olduğu ortaya çıktı. Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı fakat sonrasında aklanarak davası düştü. Tuncer Adında Şener Şen’den 14 ay küçük olan bir abisi daha var.

Babası ve ağabeyinin profesyonel olarak sürdürdüğü oyunculuk mesleğinden 42 yaşına kadar uzak kalan İnci Şen, babası gibi sanatçı olan kendisinden 11 yaş büyük ağabeyi Şener Şen’den hiç torpil istemeden, tek hayali olan oyunculuğa profesyonel olarak 2000 yılında 47 yaşındayken başladı.

Kameralar ile ilk olarak 1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde taksi müşterisi olarak tanışan başarılı oyuncu, bu kısa oyunculuk deneyiminin ardından Ayrılsak da Beraberiz isimli diziyle profesyonel olarak sanat hayatına adım attı.

Usta tiyatrocu Şener Şen'den 11 yaş küçük olan kız kardeşi İnci Şen, abisinden hiçbir şekilde torpil görmeden devam ettirdiği oyunculuk kariyerinde hızlı adımlarla ilerliyor. Bugüne kadar birçok dizide rol alan 53 yaşındaki İnci Şen'in oyunculuk macerası çok eskilere dayanmıyor. Bundan sadece 5 yıl önce yani 47 yaşındayken hep hayal ettiği oyunculuğa ilk adımını atan İnci Şen, "Abimin rekorunu kırdım galiba. O hep 'en yaşlı jön benim' der ve ben ise en yaşlı oyunculuğa başlayan oldum" diye ekliyor.

2001 yılından itibaren kariyerinde büyük bir atılım yapan İnci Şen, bugüne kadar 13 sinema filminde ve 30 dizide rol aldı.

Başarılı oyuncu İnci Şen, çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yakın bir süre sonra ATV ekranında yayınlanacak Hercai dizisiyle yeniden sevenleri ile buluşacak. İnci Şen Hercai dizisinde Nigar Katarcı karakterini canlandırıyor.

İnci Şen’in Rol Aldığı Diziler Ve Filmler:

2019 – Hercai (Nigar)

2017 – İki Yalancı (Merhamet)

2014 – Vuslat Yolu

2014-2015 – Maral (Ayten)

2012 – Adını Feriha Koydum (Dadı)

2011 – İnsan Aldandı

2011 – Tövbeler Tövbesi (Fatma)

2010 – Makber (Güzin)

2010 – Kader Çizgisi

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan

2010 – Elde Var Hayat (Semiha)

2010 – Ayrılık (Asuman) (Sinema Filmi)

2010 – Ateşe Yürümek (Meryem)

2009 – Cam Kırıkları (Melahat)

2009 – Aile Saadeti (Binnaz)

2008 – İhtiras (TV Filmi)

2008 – Fadik İntikam Peşinde (Zeliha) (TV Filmi)

2008 – Dizine Dursun (Nebahat)

2008 – Dedektif Biraderler (Sabahat)

2008 – Ayakta Kal (İpek) (Sinema Filmi)

2007 – Sana Mecburum (Hayriye)

2007 – Memleket Hikayeleri – Aman Doktor 2 (TV Filmi)

2007 – Kaçak Gelin

2007 – Gurbet Yolcuları (Hacer)

2007 – Aşk Eski Bir Yalan (Fadime)

2006 – Yeşeren Düşler (Ebe Ana)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Nazire)

2006 – Memleket Hikayeleri (Hatice)

2006 – Gizli Tünel (TV Filmi)

2006 – Geceler Yarim Oldu (TV Filmi)

2005 – Çözde Al Mustafa Ali (TV Filmi)

2005 – Ormancı (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut

2004 – Yusuf Yüzlü (Piraye)

2004 – Pardon (Asuman’ın Annesi) (Sinema Filmi)

2004 – Melekler Adası (Kezban)

2004 – Mavi Rüya (Ayşe)

2004 – Gönül Yarası (Hemşire) (Sinema Filmi)

2003 – Keloğlan

2003 – Bir İstanbul Masalı

2002 – Sırlar Dünyası (Ayşe)

1999-2001 – Ayrılsak da Beraberiz

1995 – Çiçek Taksi (Müşteri)