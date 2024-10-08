İncel nedir, ne demek, kimlere denir ? Sur canisi Semih Çelik'in telefonundan çıkan büyük tehlike!
Semih Çelik, 4 Ekim Cuma günü İstanbul'da yarım saat arayla 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti. İlk olarak eski sevgilisi Ayşenur Halil'i, ardından İkbal Uzuner'i öldüren Çelik, daha sonra surlardan atlayarak intihar etti. Yapılan araştırmada Semih Çelik'in bir mesajlaşma uygulamasında 'İncel' olarak adlandırılan kişilerle mesajlaşmaları ortaya çıktı. Peki İncel ne demek, kime denir? İncel akımı nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar…
- 1
İncel akımı 4 Ekim Cuma günü İstanbul'da yaşanan kan donduran vahşet sonrası gündeme geldi. Semih Çelik, yarım saat arayla 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar etti. Yapılan araştırmalarda sur canisinin 'İncel' olarak adlandırılan kişilerle mesajlaşmaları ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası 81 İl Emniyet Müdürlüğü’nün siber devriye ekipleri, incel akımı başta olmak üzere cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler için harekete geçti. Peki, İncel ne demek, kime denir? İşte, İncel akımı hakkında detaylar…
- 2
KATİL SEMİH ÇELİK'İN TELEFONUNDAN ÇIKAN TEHLİKE!
Katil Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı.
- 3
İNCEL NEDİR, DEMEK?
"İncel" kavramı, İngilizce "involuntary celibate" ifadesinin kısaltılmış halidir. Türkçeye "istemsiz bekâr " veya "zorunlu bekâr" olarak çevrilebilir.
-
- 4
İNCEL KİME DENİR?
İncel kavramı, romantik veya cinsel bir ilişki yaşamak istemesine rağmen, bunu başaramayan bireyleri tanımlamak için kullanılır.
İnternet forumlarında ve sosyal medyada, incel toplulukları, bu durumu yaşayan kişiler arasında bir dayanışma veya fikir paylaşımı platformu olarak faaliyet gösterebilir. Ancak, bu topluluklar bazen kadın düşmanlığı, nefret söylemi ve şiddet eğilimi içeren söylemlerle de gündeme gelebilir.
- 5
Ayrıca "inceller"; “çirkin”, “yoksul” olmak gibi özellikleri nedeniyle ilişkisi olmadığına inanan ve yine bu sebeplerle kadınların kendisine asla yüz vermeyeceğini düşünen, bu hissiyatlarını da kadın düşmanlığı, nefret söylemi, şiddet ve son yıllarda da cinayetlerle besleyen bir gruptur.
- 6
İnandıkları hipergami teorisine göre kadınlar sadece “yakışıklı”, “zengin”, “statü sahibi” erkeklerle birlikte olur.
Bu da dezavantajlı “ucube” erkeklerin yalnız kalmasına yol açar. Tüm bu etkenler, “incel”lerin kadınlar ve buna sebep olan erkeklerden nefret etmesinin asıl nedenidir.
-
- 7
Bir internet alt kültürü olarak, 1994’te Alana isimli genç bir kadının istemesine rağmen kimse ile beraber olamayan insanların birbirini desteklemesi için masumane hisle kurduğu “gönülsüz bekarlar” grubu, 2000 sonrasında özerkleşti, erkeklerin sahiplendiği ve de Facebook, X gibi sosyal medya Reddit, Discord gibi internet forumları ile yayılan bir ideolojiye dönüştü.
- 8
YURT GENELİNDE BÜYÜK TAKİP BAŞLATILDI
Tüm Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetin ardından bir grup gencin sosyal medyada Semih Çelik'i destekleyici ve övücü paylaşımları beklenen tehlikeyi bir kez daha kanıtladı.
DarkWeb, Discord, Reddit gibi sitelerde incel grubun vahşi cinayeti destekleyici ifadelerinin ardından Emniyet Müdürlüğü yurt genelinde büyük takip başlattı.
- 9