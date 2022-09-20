Yasemince dizisinde Kakılmış'ın kocası İtilmiş tiplemesiyle hafızalara kazınan ünlü tiyatrocu İlyas İlbey, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yasemin Yalçın ile başrolü paylaşan usta oyuncu bu karakter ile milyonları gülmekten kırmıştı.