AA'da yer alan habere göre, ilçede buğday bulunan bir deponun çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme sırasında depoda bir TIR'a buğday yükleyen kepçe operatörü Ahmet S. ile TIR sürücüsü Mehmet Morca yaralandı.

Mehmet Morca, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.