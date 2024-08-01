Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İnanılmaz ölüm! Boynuna salıncak ipi dolandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İnanılmaz ölüm! Boynuna salıncak ipi dolandı

        Kayseri'de feci bir olay yaşandı. Kentte boynuna salıncak ipi dolanan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnanılmaz ölüm! Boynuna salıncak ipi dolandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu R.E.C'nin (11) boynuna, evinin bahçesindeki salıncakta sallanırken ip dolandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çocuk, yakınlarının durumu bildirmesiyle olay yerine çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Küçük R.E.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerin ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #kayseri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bitti! Terfi ve atamalar bekleniyor
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        Beyaz eşyada üretim ve istihdam riski
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Habertürk Anasayfa