İnanılmaz olay! Havalandırma boşluğundan düğün salonuna düştü

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.

AA'da yer alan habere göre asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.

Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.