Savaşlar, açlık, mülteci sorunları, kadın ve çocuk hakları, daha yaşanılabilir çevre ve doğa, hayvan hakları, temel insan haklarından yoksunluk ve ötekileştirme gibi sorunların tamamen empati eksikliğinden kaynaklandığını savunan EMFADER, 2 Eylül'de Bodrum sahilinde kıyıya vuran Aylan Bebek'in dramından yola çıkarak 2 Eylül'ün Dünya Empati Günü olması için 1 milyon cesur, 1 milyon iyi ve 1 milyon Empati Gönüllüsünü imzaya davet etti

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Empati toplumsal duyarlılık ve farkındalık Derneği EMFADER, 2 eylülün Dünya Empati Günü olması için imza kampanyası başlattı. EMFADER'in kurucu başkanı Taha Eyyüp Siyahhan yaptığı açıklamada "Dernek olarak 2 Eylül'de Bodrum'da dünya empati gününü ilan edeceğiz ve topladığımız 1 milyon imzayı Birleşmiş Milletler'e sunacağız" dedi.

2 Eylül'de Suriye Savaşı'ndan kaçan ve cansız bedeni Bodrum kıyılarına vuran Aylan Bebek'in öyküsünden ilham alarak bugünün dünya empati günü olması kararını aldıklarını belirten Taha Eyüp Siyahhan, tüm dünyayı bu kampanyaya destek olmaya davet etti. Dünya Empati Günleri kapsamında Bodrum ve Antalya'da 'Empati ve İnsanlık Zirvesi 'Empati Oyunları Engelli Başarı Zirvesi' düzenlenip 'Empati Ödülleri' verilecek. Diyarbakır'da 8 kişinin ödül alacağı etkinlik, 4 Eylül'de Antalya da yapılacak.