İmparator Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi
Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yapılan kazılarda, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntılarına ulaşıldı
- 1
İtalya'nın başkenti Roma'da İmparator Neron'a ait bir tiyatronun kalıntıları bulundu.
- 2
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, arkeologların Vatikan yakınlarındaki Rovere Sarayı'nın avlusunda yaptığı kazılar neticesinde, Roma İmparatoru Neron'un tiyatrosunun kalıntıları keşfedildi.
- 3
Antik Roma'da milattan sonra 54-68 yıllarında imparator olan Neron'un yaptırdığı özel tiyatro, şu ana kadar sadece eski metinlerde adı geçtiği için bir dönem var olduğu biliniyordu.
-
- 4
Arkeologlar kazılarında, mermer sütunlar, altın varaklı alçı süslemeler ve tiyatrodaki dekorlar için kullanılan odalar buldu.
- 5
Roma Arkeolojik Alan Sorumlusu Daniela Porro, bu keşfi "olağanüstü derecede önemli" şeklinde değerlendirdi.
- 6
Kazıyı başlatan isim olan Arkeolog Renato Sebastiani de Rovere Sarayı'nın altındaki arkeolojik keşiflerin, antik Roma'dan Orta Çağ dönemine kadar uzanan geniş zamana aralığına dair kendilerine pek çok bilgi sağladığını söyledi.
-
- 7
Rovere sarayındaki kazılar, 2020 yılında başlamıştı.
- 8
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.
- 9
-
- 10
- 11
- 12