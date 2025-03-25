Immobile'ye İtalya'dan iki talip!

Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Romelu Lukaku'ya yedek olabilecek bir forvet olarak Immobile'yi gündemine aldığı belirtilirken Gasperini yönetimindeki Atalanta'nın ise Scamacca'dan istediği verimi alamadığı için tecrübeli forveti transfer listesine dahil ettiği vurgulandı.