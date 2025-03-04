Immobile susuyor, Semih atıyor!
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Kayserispor karşısında da gol sevinci yaşayamadı.
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Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında oynanan 6. maçta da henüz gol atmayı başaramadı.
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Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK'ye atan Immobile, ikinci yarıda oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarının ardından Kayserispor'u da boş geçti.
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Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren tecrübeli futbolcu, Joao Mario'nun attığı golde pası veren isim olurken, 68. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.
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Son dakikada Ernest Muçi'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, 90+7. dakikada meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçiren gole imza attı.
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Geçen hafta da Eyüpspor deplasmanında golünü atan Semih, bu sezonki ilk golünü ise Göztepe'ye atmıştı.
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Genç golcü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek golünü ise Malmö ağlarına göndermişti.
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Semih Kılıçsoy, yine sonradan oyuna girerken siyah-beyazlı forvet hattında forma rekabeti de kızışmaya başladı.