Immobile'den Beşiktaş'ta ilk hat-trick!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 36, 52 ve 59. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada da Arroyo’dan geldi.

Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı.

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GOL SAYISINI 18'E YÜKSELTTİ İtalyan futbolcu, Beşiktaş’ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı. Ligde 26 müsabakada 14 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa’da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti. Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi! Haberi Görüntüle