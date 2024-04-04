Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Kristalina Georgieva

        IMF başkanlığı için tek aday mevcut başkan Kristalina Georgieva

        Uluslararası Para Fonu, fonun bir sonraki başkanının seçilme sürecinde tek adayın mevcut başkan Kristalina Georgieva olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:27 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMF başkanlığı için tek aday var
        ABONE OL
        ABONE OL

        5 yıllık başkanlık görev süresinin 30 Eylül'de dolacağı Uluslararası Para Fonu'nda (IMF), yeni başkanın seçimine ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, IMF başkanlığı için aday gösterme sürecinin 3 Nisan'da sona erdiği belirtilerek, Kristalina Georgieva'nın tek aday olduğu kaydedildi.

        Georgieva ve İcra Direktörleri arasındaki toplantıların yapılması da dahil olmak üzere sürecin daha önce açıklanan doğrultuda ilerleyeceği anlatılan açıklamada, seçim sürecinin en kısa sürede ve en geç nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

        REKLAM

        IMF'den 13 Mart'ta yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı duyurulmuştu. Georgieva, mart ayı başında IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamıştı.

        Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları da Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini duyurmuştu.

        Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #IMF
        #ekonomi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden, Netanyahu'yla telefonda görüştü
        Biden, Netanyahu'yla telefonda görüştü
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Hamas: İsrail'le müzakereler çıkmaza girdi
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Habertürk Anasayfa