IMEI kayıt ücreti 2025 yeniden değerleme oranı ile hesaplandı! Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak hesaplandı. Buna göre yeni yılda yurt dışı telefon kayıt ücreti yüzde 43,93 oranında artacak. Bu noktada ise gözler yurt dışından getirilen cep telefonları için kayıt ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte IMEI kayıt ücreti 2025 son dakika gelişmeleri..
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Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2025 son dakika zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Yurt dışından getirilen cep telefonları için IMEI kayıt ücreti de artacak. Bu gelişme sonrası yurt dışı üzerinden telefon getirecek olan kişiler, ‘’2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…
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2025 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak uygulanacak.
Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ile trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti de yükselecek.
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Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
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2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU, YURT DIŞI TELEFON HARCI KAÇ TL?
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti, geçen yıl temmuz ayında 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti.
2024 yılında yeniden değerleme oranında artırıldığında ise bu harç, 31 bin 692 TL olarak belirlenmişti.
2025 yılında bu tutar, yüzde 43,93 oranında değişecek. Buna göre yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kayıt ücreti, 45 bin 614 TL’ye yükselecek.
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YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ
2015 yılı 131.50 TL
2018 Kasım 500 TL
2019 Temmuz Bin 500 TL
2020 yılı 1 bin 838.70 TL
2021 yılı 2 bin 6.20 TL
2022 yılı 2 bin 732.40 TL
2023 yılı 6 bin 91.30 TL
2023 Temmuz 20 bin TL
2024 yılı 31 bin 692 TL