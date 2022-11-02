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IMDB'den 8 ve üstü puan alan Türk dizileri! Bazı dizilerin listede olmaması sizi şaşırtabilir

Bu zamana kadar Türk televizyonlarında harika yapımlar izledik. Bu listeye giren her bir dizi bugün bile izlenmeye devam ediyor. Öte yandan bazı kaliteli dizilerin listede yer almaması sizi şaşırtabilir.

Giriş: 02.11.2022 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • ELVEDA RUMELİ

    Puan: 8

    Konusu;

    Yıl 1896. Osmanlı Balkanlardaki hakimiyetini yavaş yavaş kaybetmektedir. Dizinin ana karakteri Sütçü Ramiz; Makedonya bölgesinde Manastır şehrine yakın bir köyde evlilik çağındaki üç kızı ve karısıyla birlikte yaşayan fakir bir Türk köylüsüdür. Dizi hem Ramiz ve ailesinin ekseninde gelişen olayları ele alıyor hem de Balkanlardan çekilmekte olan Osmanlı'nın o yıllarına  bir ayna tutuyor.

  • AVRUPA YAKASI

    Puan: 8.6

    Konusu;

    Dizide Nişantaşı'nda yaşayan Sütçüoğlu ailesi ve Avrupa Yakası dergisi çalışanları ile onların yakınlarının komik öyküsü anlatılıyor.

  • YEDİTEPE İSTANBUL

    Puan: 8.6

    Konusu;

    Olcay, iş insanı kocası iflas edip intihar edince orta hâlli bir mahalleye taşınmak zorunda kalır. Burası eski tarz sıcak ilişkilerini kaybetmemiş bir mahalledir. İşsiz Yusuf karakterinin yazmayı denediği Mahallenin Romanı ile paralel olarak mahalledeki zengin çeşitlilikteki karakterlerin başından geçen olaylar anlatılır.

  • 7 NUMARA

    Puan: 8.8 

    Konusu;

    Üniversite okumak için farklı şehirden gelen 7 öğrencinin hayatını anlatan dizide; öğrencilerin arasındaki farklara değiniliyor ve öğrencilerin başından geçenlere yer veriliyordu.

  • BEHZAT Ç: BİR ANKARA POLİSİYESİ

    Puan: 8.8

    Konusu;

    Behzat, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, Cinayet Büro'da görev yapan bir polistir. Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile Başkomiser olarak kalmıştır. Ekibi ile beraber Ankara'da işlenen cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.

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