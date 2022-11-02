LEYLA İLE MECNUN

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Konusu;

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen biri kız diğeri erkek iki bebek, hastanede boş yer kalmayınca aynı yatağa konurlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" şakası üzerine, bebeklere beşik kertmesi yapılır ve kızın ismi Leyla, oğlanınki ise Mecnun olur.

Aradan yirmi beş yıl geçer. Leyla, İstanbul Üniversitesi'nde okurken, Mecnun ise Açık Öğretim'e devam eder. Her ikisinin de birbirlerinden haberi yoktur. Bir sabah, ailesi Mecnun'a durumu anlatınca, Mecnun gönülsüzce annesiyle birlikte Leyla'yı istemeye gider. Fakat ziyaret tartışmayla sonlanır; gönülsüz Mecnun ise Leyla'yi ilk gördüğü anda aşık olmuştur.