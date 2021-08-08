Uyarılara rağmen! Yaşamla ölüm arasında!

İHA

Bartın’ın mavi bayrağa sahip İnkumu plajında rüzgarlı havada oluşan dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Jandarma, Bartın Belediyesi Zabıta ve Cankurtaran ekiplerince denize girilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

DALGALARIN ARASINDA KALDILAR

İHA'da yer alan habere göre tüm uyarılara karşın denize giren Gökhan ve Candefa Köse çifti bir anda dalgaların arasında kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren çifti Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan cankurtaran ekipleri kurtararak kumsala çıkardı.

SUDAN BAYGIN HALDE ÇIKARILDI

Sudan baygın halde çıkarılan Canfeda Köse’ye 112 ekiplerince müdahalede bulunulurken çiftin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Çiftin boğulma tehlikesi geçirdiği anlarda yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.