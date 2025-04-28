Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İmamoğlu’nun özel kalem müdürüne “araç” sorusu

        İmamoğlu’nun özel kalem müdürüne “araç” sorusu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "mali suçlar" soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Kasapoğlu ifadesinde "Aracı 2023'te aldım, yurt dışından haberim yok" dedi

        Giriş: 28.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'nun özel kalem müdürüne "araç" sorusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB’ye yönelik yürütülen “mali suçlar” soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kasapoğlu’na sorulan sorulardan biri de, üzerine kayıtlı ikinci el otomobilin kendisinden önceki sahibinin yurtdışına çıkışıyla ilgiliydi...

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “mali suçlar” soruşturması kapsamında geçtiğimiz Cumartesi Günü 2. şafak operasyonu düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilen ikinci dalga operasyonunda Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da gözaltına alınanlar arasındaydı.

        Kasapoğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Kasapoğlu’na sorgusunda sorulan sorulardan biri, üzerine kayıtlı ikinci el arabasının kendisinden önceki sahibinin yurtdışına çıkışıyla ilgili. Soruda Kasapoğlu’na, söz konusu arabayı Aralık 2023’te aldığı hatırlatılırken Eylül 2022’de Ö.Y isimli kişinin arabayla yurtdışına çıkma sebebi soruldu. Kasapoğlu, söz konusu kişiyi tanımadığını ve araç tescil tarihiyle birlikte yapılan hatırlatmadan da anlaşılacağı üzere arabayı 2023 yılında aldığını ve sorulan yurtdışı çıkış işleminden haberi olmadığını aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Habertürk Anasayfa