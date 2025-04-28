İmamoğlu’nun özel kalem müdürüne “araç” sorusu

İBB’ye yönelik yürütülen “mali suçlar” soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Kasapoğlu’na sorulan sorulardan biri de, üzerine kayıtlı ikinci el otomobilin kendisinden önceki sahibinin yurtdışına çıkışıyla ilgiliydi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “mali suçlar” soruşturması kapsamında geçtiğimiz Cumartesi Günü 2. şafak operasyonu düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilen ikinci dalga operasyonunda Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da gözaltına alınanlar arasındaydı.

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Kasapoğlu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Kasapoğlu’na sorgusunda sorulan sorulardan biri, üzerine kayıtlı ikinci el arabasının kendisinden önceki sahibinin yurtdışına çıkışıyla ilgili. Soruda Kasapoğlu’na, söz konusu arabayı Aralık 2023’te aldığı hatırlatılırken Eylül 2022’de Ö.Y isimli kişinin arabayla yurtdışına çıkma sebebi soruldu. Kasapoğlu, söz konusu kişiyi tanımadığını ve araç tescil tarihiyle birlikte yapılan hatırlatmadan da anlaşılacağı üzere arabayı 2023 yılında aldığını ve sorulan yurtdışı çıkış işleminden haberi olmadığını aktardı.