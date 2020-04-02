02 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki yönetim tarafından durdurulan ve son günlerde yeniden gündeme gelen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı aldığı için teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“OLMASI GEREKEN BUYDU”
“Olması gereken de buydu. Hele hele bu kritik salgın günlerinde, daha çok yatak oluşturmak en önemli işlerden biri. Bildiğiniz gibi, belediyemiz bu zamana kadar bu yol inşaatına, 580 milyon TL harcadı. 2018 yılının Temmuz ayında karayolu inşaatı, İBB tarafından durdurulmuştu. Yani biz göreve gelmeden tam 1 yıl önce. Çünkü İnşaatı yapmakta olan müteahhit, Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirilmiş ve söz konusu tünel inşaatına başlamıştı. Bu nedenle; Temmuz 2018’den bu yana, Başakşehir Şehir Hastanesi karayollarına ilişkin herhangi bir imalat yapılmamıştı. Biz geldiğimizde, inşaatı durmuş yapılmayan bir yol bulmuştuk.”
“KASIM’DAN NİSAN’A GERİ DÖNÜŞ OLMADI”
“Bildiğiniz gibi yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladık. Ta 25 Kasım 2019 günü saat 18:00’de Sayın Vali’miz, ben, Genel Sekreterimiz ve ilgili genel sekreter yardımcımız Valilik’te bu konunun çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. 25 Kasım’da… Kaynak yetersizliği nedeniyle, sürece, İBB’nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yıla aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık. Hastane yolunun tamamlanması da birinci öncelik olarak toplantıda ele alındı. Sayın Vali’miz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Kasım ayından ta ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti. Bize iletilmedi. Dün yapılan açıklamayla, bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici. Umarım kısa zamanda İstanbulluların hizmetine bu yol girer.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!